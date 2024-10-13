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Местные выборы в Германии: могут ли они стать настоящей катастрофой для Украины

Если Фридрих Мерц станет канцлером, нет никакой гарантии, что новое правительство усилит поддержку Украины, предположил Андрей Мельник.

сегодня, 17:25
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Лиля Воробьева

Недавние выборы в Восточной Германии продемонстрировали, что около 45% избирателей в таких землях, как Саксония, Тюрингия и Бранденбург, поддерживают либо "Альтернативу для Германии" (AfD), либо вновь Альянс Сары Вагенкнехт (BSW). Это тревожный сигнал для Украины, считает бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник, поскольку обе эти партии занимают откровенно антиукраинские позиции.

Местные выборы в Германии: могут ли они стать настоящей катастрофой для Украины

Андрей Мельник (фото из открытых источников)

Мельник отметил, что праворадикальная AfD и леворадикальная BSW разделяют общую платформу поддержки имперской России и призывают прекратить военную помощь Украине. Фактически почти половина избирателей из Восточной Германии поддерживают этот курс, что ставит под угрозу украинские интересы.

Относительно предстоящих выборов в Бундестаг в 2024 году дипломат выразил надежду на то, что поддержка AfD и BSW во всей Германии будет ниже. Однако основной проблемой является то, что в парламентах восточногерманских земель будет трудно создать стабильные коалиции без участия партии Сары Вагенкнехт, которая уже сейчас использует свое политическое положение для шантажа ключевых партий Германии – Христианско-демократического союза (ХДС) и Социал-демократической партии (СДПГ). , требуя уступок, в частности по вопросу поддержки Украины.

Мельник также добавил, что даже если парламентские выборы выиграют христианские демократы и Фридрих Мерц станет новым канцлером, нет гарантии, что новое правительство усилит помощь Украине.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Германия намерена остановить важные поставки для фронта. Германия больше не планирует поставлять Украине тяжелую военную технику, кроме уже заявленной ранее, сообщает BILD, ссылаясь на документы Министерства обороны Германии.



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Источник: https://glavcom.ua/world/world-politics/u-nimechchini-stalasja-spravzhnja-katastrofa-dlja-ukrajini-diplomat-prokomentuvav-rezultati-mistsevikh-viboriv-1025605.html
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