Металлоискатель не замолкал после 15 монет: в Германии нашли клад из 934 серебряных денариев

В немецком городе Весселинг мужчина с металлоискателем наткнулся на необычный клад. Сначала он выкопал 15 серебряных монет, но прибор продолжал подавать сигналы. Поняв, что под землей может скрываться гораздо больше, искатель прекратил раскопки и сообщил специалистам. Прибывшие на место археологи обнаружили 934 древнеримских серебряных денария.

Иллюстрация к истории о находке 934 древнеримских серебряных монет в Германии. Фото: Pexels / Cosmin Gavris

Как удалось сохранить клад

Любитель поиска древностей Оливер Ридль решил не продолжать самостоятельные раскопки. Благодаря этому археологи смогли извлечь находку практически неповрежденной. Специалисты вырезали целый блок грунта с монетами и перевезли его в реставрационную мастерскую для рентгеновского исследования.

Вместе с денариями нашли фрагменты керамического сосуда и следы соломы. Исследовательница Рейчел Отте предполагает, что монеты первоначально положили в горшок, выстланный соломой. Сейчас клад весом около 3,1 кг представлен в Земельном музее LVR в Бонне.

Монеты пережили почти две тысячи лет

Самую старую монету отчеканили в 148 году до нашей эры. К моменту захоронения ей было примерно 270 лет, но она всё еще оставалась платежным средством. Большинство денариев датируются периодом между 69 и 96 годами нашей эры. Самую позднюю монету изготовили в 124 или 125 году, во времена правления императора Адриана.

По оценке археологов, клад попал в землю во второй четверти II века. Это крупнейший известный клад монет соответствующего периода в Германии и пятый по размеру в мире.

Кому принадлежало серебро

Точная стоимость клада во времена Римской империи остается неизвестной. Однако исследователи могут сравнить его с жалованьем легионеров. Обычный римский солдат получал 300 денариев в год, причем примерно половину суммы удерживали на питание и снаряжение. Чтобы накопить столько монет, сколько нашли в Весселинге, легионеру пришлось бы откладывать все доступные средства примерно шесть лет.

У археологов нет доказательств того, что владельцем был военный. Вероятнее всего, человек спрятал деньги, чтобы уберечь их от опасности. Почему он так и не вернулся за кладом, неизвестно. Руководитель археологической службы Эрих Классен предполагает, что владелец мог умереть, не успев рассказать кому-либо о тайнике.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что под чешским городом лежит золотой клад на миллиарды