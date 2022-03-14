Министр финансов Германии призвал к ужесточению санкций против агрессора

Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил в понедельник, 14 марта, что давление на президента России следует усилить до максимума, чтобы поскорее прекратить войну в Украине. Об этом пишет Reuters .

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"Давление на Владимира Путина необходимо усилить до максимума, чтобы как можно скорее прекратить эту войну. Поэтому мы приветствуем продолжение работы над санкциями", — сказал Линднер.

Кроме того, в правительстве Германии сообщили, что будут введены для немцев, что ездят на автомобилях, скидки на покупку горючего, чтобы рост цены на бензин и энергоносители, не оказал такого негативного влияния на население. Линднер уверен, что государство должно помочь и своим гражданам, бизнесу преодолеть последствия санкций против агрессора.

Распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила 13 марта, что санкции, введенные Соединенными Штатами и другими демократическими странами, уже оказывают "серьезное" влияние на российскую экономику и приведут к глубокой рецессии в этом году. По ее словам, война вызвала волну беженцев, сравнимую только с волной беженцев во время Второй мировой войны.

Отвечая на вопрос, сможет ли Россия получить доступ к экстренному финансированию МВФ в размере 1,4 миллиарда долларов, утвержденному для Украины на прошлой неделе, если Москва выиграет войну и установит новое правительство, Георгиева ответила, что эти средства находятся на специальном счете, доступном только для украинского правительства Представитель МВФ сказала, что речь идет о "международно признанном правительстве Украины".

Как сообщал портал, Израиль присоединится к международным санкциям против России.

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