Министр обороны ФРГ прокомментировал "слив" разговора немецких офицеров

Немецкий министр обороны Борис Писториус также отреагировал на публикацию РФ перехваченного телефонного разговора немецких офицеров , где они обсуждали вероятную передачу ракет Taurus Украине, чтобы наносить удар по Крымскому мосту. Об этом пишет Bild

Борис Писториус (фото из открытых источников)

В ответ Писториус заявил, что Путин ведет "информационную войну" против Германии. По его словам, это "гибридная атака" России, целью которой является "взорвать решимость".

Также он ответил, что он немедленно поручил провести "полное" расследование инцидента с целью выяснить полномочия офицеров и корректность выбора средства коммуникации – платформы "WebEx".

Борис Писториус призвал не вестись "на уловки Путина" и рассматривать произошедшее в более широком контексте: не случайно Россия обнародовала запись в конце недели.

По его словам, кроме опубликованной записи разговора офицеров Бундесвера, ему неизвестно на данный момент о других истоках информации. Но он рассчитывает, что первые результаты проверки в связи с публикацией разговора военных будут в начале следующей недели.

Министр обратил внимание, что на опубликованной записи офицеры обсуждали разные сценарии, но это не означает "зеленого света" для передачи Киеву ракет Taurus.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что "слив" Россией разговоров офицеров Бундесвера . Канцлер ФРГ Олаф Шольц подтвердил подлинность записей, обнародованных российскими пропагандистами, где немецкие офицеры обсуждают передачу Украине дальнобойных ракет Taurus и уничтожение Крымского моста. Вице-председатель парламентской группы "Зеленых" Агнешка Брюггер обвинила российского диктатора Владимира Путина в том, что он пытается дестабилизировать ситуацию в Германии.