Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что Россия может атаковать одну из стран НАТО через пять лет. По его словам, Берлин должен подготовить свою армию к возможному нападению российских войск. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на немецкое издание Bild.



Министр обороны Германии Борис Писториус. Фото из открытых источников

Глава Минобороны Германии Борис Писториус выступил на пресс-конференции в Берлине, где заявил, что военная ситуация в Европе "изменилась по сравнению с тем, что было несколько лет назад". Писториус настоял, что из-за российской агрессии против Украины Германия должна усилить свою оборону. Немецкий министр указал дату, когда, по его мнению, Россия может атаковать НАТО.

"Мы должны исходить из того, что в 2029 году Россия сможет напасть на одну из стран НАТО. Поэтому мы должны восстановить потенциал сдерживания по личному составу", — заявил Писториус.

Одной из мер по усилению армии ФРГ министр обороны Германии называет увеличение численности войск. По его словам, в ближайшее время численность бундесвера должна быть увеличена со 181 тысяч человек до 203 тысяч. Кроме того, по оценкам НАТО, Германии также нужно еще около 200 тысяч резервистов.

Борис Писториус подчеркнул, что Вооруженные силы планируют за это время набрать на службу "сильнейших, подготовленных и мотивированных" военных.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава НАТО Йенс Столтенберг рассказал, как можно заставить российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров на условиях Украины.

Также "Комментарии" писали о немецком историке, сделавшем мрачный прогноз об окончании войны в Украине.