logo

BTC/USD

66058.50

ETH/USD

3765.61

LTC/USD

85.19

USD/UAH

38.60

EUR/UAH

41.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Германия Министр обороны Германии ответил, почему сегодня Берлин против отправки Taurus в Украину
commentss НОВОСТИ Все новости

Министр обороны Германии ответил, почему сегодня Берлин против отправки Taurus в Украину

Министр обороны Германии заявил, что политического решения об отправке Taurus в Украину нет

сегодня, 08:45
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что в слитом разговоре офицеров Бундесвера четко сказано, что никакого политического решения об отправке крылатых ракет Taurus в Украину не принято. Поэтому все разговоры о скорейшей отправке этого дальнобойного оружия Киеву не имеют никакого смысла. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters", цитируя заявление немецкого министра.

Министр обороны Германии ответил, почему сегодня Берлин против отправки Taurus в Украину

Борис Писториус. Фото: из открытых источников

"Во время этого телефонного разговора они постоянно упоминали, что нет никакого политического решения – ни канцлера (Олафа Шольца), ни моего – о развертывании Taurus в Украине", – сказал Писториус на пресс-конференции в Швеции.

По словам Писториуса, союзники Германии не расстроились по поводу скандала вокруг перехваченного разговора.

Министр сказал, что в понедельник проинформировал своих партнеров в Вашингтоне и Лондоне, что это была индивидуальная ошибка.

"Они не злятся и не обижаются на Германию, потому что они знают, что у нас есть правила и что подобные вещи могут случаться", – сказал Борис Писториус.

Читайте также на портале "Комментарии" — в РФ назвали четыре моста в Германии, которые могут разрушить "в ответ на удар" по Крымскому мосту

Также издание "Комментарии" сообщало – канцлер ФРГ Олаф Шольц подтвердил подлинность записей, обнародованных российскими пропагандистами, на которых немецкие офицеры обсуждают передачу Украине дальнобойных ракет Taurus и уничтожение Крымского моста. Вице-председатель парламентской группы "Зеленых" Агнешка Брюггер обвинила российского диктатора Владимира Путина в том, что он пытается дестабилизировать ситуацию в Германии. О чем говорит факт обнародования данных записей? Как ситуация может развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости