Министр обороны Германии ответил, почему сегодня Берлин против отправки Taurus в Украину

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что в слитом разговоре офицеров Бундесвера четко сказано, что никакого политического решения об отправке крылатых ракет Taurus в Украину не принято. Поэтому все разговоры о скорейшей отправке этого дальнобойного оружия Киеву не имеют никакого смысла. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters", цитируя заявление немецкого министра.

Борис Писториус. Фото: из открытых источников

"Во время этого телефонного разговора они постоянно упоминали, что нет никакого политического решения – ни канцлера (Олафа Шольца), ни моего – о развертывании Taurus в Украине", – сказал Писториус на пресс-конференции в Швеции.

По словам Писториуса, союзники Германии не расстроились по поводу скандала вокруг перехваченного разговора.

Министр сказал, что в понедельник проинформировал своих партнеров в Вашингтоне и Лондоне, что это была индивидуальная ошибка.

"Они не злятся и не обижаются на Германию, потому что они знают, что у нас есть правила и что подобные вещи могут случаться", – сказал Борис Писториус.

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Также издание "Комментарии" сообщало – канцлер ФРГ Олаф Шольц подтвердил подлинность записей, обнародованных российскими пропагандистами, на которых немецкие офицеры обсуждают передачу Украине дальнобойных ракет Taurus и уничтожение Крымского моста. Вице-председатель парламентской группы "Зеленых" Агнешка Брюггер обвинила российского диктатора Владимира Путина в том, что он пытается дестабилизировать ситуацию в Германии. О чем говорит факт обнародования данных записей? Как ситуация может развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



