logo

BTC/USD

65032.07

ETH/USD

3504.60

LTC/USD

90.19

USD/UAH

38.60

EUR/UAH

41.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В РФ назвали 4 моста в Германии, которые могут разрушить "в ответ на удар" по Крымскому мосту
commentss НОВОСТИ Все новости

В РФ назвали 4 моста в Германии, которые могут разрушить "в ответ на удар" по Крымскому мосту

Кремль продолжает сыпать угрозами, лишь бы Германия не передала Украине дальнобойное оружие

сегодня, 14:07
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Как передает портал "Комментарии", топовый российский пропагандист Дмитрий Киселев, который, как известно, без согласования с Кремлем не озвучивает от себя месседжи, в программе "Вести недели" назвал четыре моста в Германии, которые Россия может разрушить "в ответ на удар" по Керченскому мосту во временно оккупированном Крыму.

В РФ назвали 4 моста в Германии, которые могут разрушить "в ответ на удар" по Крымскому мосту

Удар по Крымскому мосту. Фото из открытых источников

"При всей продвинутости собеседников у них в головах не всплывают картинки мостов в Германии. В этой довольно тесной стране нет таких длинных, как Крымский. Но все же тоже есть на что посмотреть через ракетный прицел. ...Жаль будет, но что делать? Наш Крымский мост им не жалко", – высказал пропагандист.

Затем одиозный ведущий перечислил четыре немецких моста, по которым Россия может нанести "ответный удар": Ферманзундский и Рюгенский мосты на севере Германии, которые соединяют материковую часть страны с островами Фемарн и Рюген, железнодорожный мост Гогенцоллернов в Кельне и Магдебургский водный мост, соединяющий два канала через Эльбу в 150 км от Берлина.

Дмитрий Киселев заявил, что можно атаковать сразу 4 моста, потому что равнозначных по длине мостов в Германии нет: "Придется обратить внимание и на другие мосты в Германии, чтобы добрать соответствующий ущерб по погонным метрам".

Читайте также на портале "Комментарии" — канцлер ФРГ Олаф Шольц подтвердил подлинность записей, обнародованных российскими пропагандистами, на которых немецкие офицеры обсуждают передачу Украине дальнобойных ракет Taurus и уничтожение Крымского моста. Вице-председатель парламентской группы "Зеленых" Агнешка Брюггер обвинила российского диктатора Владимира Путина в том, что он пытается дестабилизировать ситуацию в Германии. О чем говорит факт обнародования данных записей? Как ситуация может развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости