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Министр обороны Германии рассказал, как ЕС просчитался с обещанием о помощи Украине

Министр обороны Германии подтвердил недостижимость цели в 1 млн снарядов для Украины

сегодня, 11:32
Автор:
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Кравцев Сергей
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Цель Европейского Союза по поставке Украине 1 млн снарядов не будет достигнута. На встрече министров обороны стран-членов ЕС в Брюсселе одним из ключевых вопросов будет обсуждение увеличения производства. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает "Bloomberg".

Министр обороны Германии рассказал, как ЕС просчитался с обещанием о помощи Украине

Борис Писториус. Фото: из открытых источников

Глава Минобороны Германии отметил, уже с уверенностью можно сказать, что цель в 1 миллион снарядов для Украины не будет достигнута. При этом Борис Писториус выразил сомнения, что миллион снарядов был "когда-либо реален".                                                            


Писториус отметил, что некоторые призывали к осторожности в отношении этой цели, отмечая, что финансирование есть, но этого недостаточно, когда нет возможности быстро нарастить производство, чтобы оперативно отправить Украине такие необходимые снаряды.

"К сожалению, предупреждающие голоса были правы", — заявил Борис Писториус, призвав оборонных подрядчиков увеличить объемы производства, чтобы как можно быстрее усилить поддержку Украины.

Отметим, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также заявил, что партнеры из Европейского Союза действительно могут не успеть передать ВСУ к марту 2024 года 1 миллион артиллерийских снарядов, как было обещано ранее.

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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-11-14/eu-s-ammunition-goal-for-kyiv-was-never-realistic-germany-says
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