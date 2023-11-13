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Повлияет ли усталость от войны на поддержку Украины: ответ Борреля по итогам заседания Совета ЕС

Боррель об итогах заседания Совета ЕС: Украина останется главным приоритетом и усталости не будет

сегодня, 17:10
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Кравцев Сергей
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Несмотря на разного рода информацию, которая циркулирует в западных СМИ об усталости от войны, Украина будет оставаться главный приоритетом Европейского Союза. При этом усталости от обязательств помогать Киеву не будет. Как передает портал "Комментарии", такое заявление у себя в Twitter сделал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Повлияет ли усталость от войны на поддержку Украины: ответ Борреля по итогам заседания Совета ЕС

Жозеп Боррель. Фото: из открытых источников

Боррель рассказал, что во время заседания Совета министров иностранных дел Европейского союза участники "выступили с единым посланием поддержки Украины".


"Украина является главным приоритетом ЕС — мы не будем уставать от наших обязательств. Я работаю над нашими будущими обязательствами в области безопасности в соответствии с поручением Совета ЕС", — отметил Боррель.

Читайте также на портале "Комментарии" — на декабрьском саммите лидеры стран-членов Евросоюза должны поддержать широкий и всеобъемлющий пакет помощи для Украины. Такую новость приоткрыла министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску. Глава МИД высказала уверенность, что политических разногласий по вопросу поддержки Украины быть не должно.                                                                      

Также издание "Комментарии" сообщало — в США продолжаются торги вокруг помощи Украине в рамках обострившегося политического противостояния республиканцев и демократов. Глава дипломатии Евросоюз Жозеп Боррель призвал на этом фоне усилить поддержку Украины со стороны ЕС. Эксперты проанализировали происходящее специально для издания "Комментарии".

Ранее "Комментарии" писали – республиканцы в Сенате США выдвинули условия для поддержки помощи Украине.




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Источник: https://twitter.com/hashtag/EUCO?src=hashtag_click
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 17:30

Вони просто не бажають втратити панівну гегемонію в світі. Тому будуть тягнути з визнанням поразки максимально, щоб не допустити двополярного світу. Інакше Китай схоче Тайвань повернути як Україна Крим, палестинці доб'ються припинення геноциду, араби негри і азійці доб'ються рівних прав. А Україна - інструмент. Ти хто на війні, як москалі будуть - 25 років. Чернь, зачинена у концтаборі, буде чекати мобілізації. Чиновники депутати фіскали силовики - це панівний клас, в них все чудово.


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