Министры иностранных дел стран ЕС собираются в Киев: какая цель визита

Европейский Союз намерен провести встречу министров иностранных дел стран-членов в Киеве в начале октября. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает итальянское издание "ANSA".

Европейский Союз. Фото из открытых источников

По информации трех разных источников издания, следующее заседание Совета Евросоюза по иностранным делам, с большой вероятностью, пройдет в столице Украины в первых числах октября.

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Отмечается, что цель встречи состоит в том, чтобы идти по пути политической интеграции, продемонстрировать поддержку ЕС на критическом для Украины этапе в период полномасштабной войны.

Также на встрече хотят подвести итоги некоторых критических вопросов, как увеличение военной поддержки и дальнейшее усиление санкционного давления на Россию. В частности, отдельное внимание будет уделено вопросу обхода Россией ограничений в высокотехнологичном секторе.

Читайте также на портале "Комментарии" — в преддверии заседания Генассамблеи и Совбеза ООН, которые состоятся на этой неделе в США (уже известно, что туда отправится и президент Украины Владимир Зеленский), актуализировалась тема войны и мира. Генсек НАТО Йенс Столтенберг призывает союзников готовиться к длительным боевым действиям в Украине, акцентируя, что, если украинцы перестанут вести боевые действия против российских сил, то потеряют собственную страну. Глава МИД РФ Сергей Лавров жалуется, что на территории Украины с Россией якобы воюют США. 45-й президент США Дональд Трамп, мечтающий вернуться в Белый дом, уверяет, что Украина проиграет. О чем говорит подобная активизация заявлений в ракурсе российско-украинской войны? Как ситуация может (и может ли) измениться после заседания ГА ООН? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – поддерживают ли европейцы продолжение помощи Украине и санкции против РФ – опрос.



