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Министры иностранных дел стран ЕС собираются в Киев: какая цель визита

По информации итальянского издания "ANSA", главы МИД стран ЕС встретятся в Киеве в начале октября

сегодня, 18:10
Автор:
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Кравцев Сергей
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Европейский Союз намерен провести встречу министров иностранных дел стран-членов в Киеве в начале октября. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает итальянское издание "ANSA".

Министры иностранных дел стран ЕС собираются в Киев: какая цель визита

Европейский Союз. Фото из открытых источников

По информации трех разных источников издания, следующее заседание Совета Евросоюза по иностранным делам, с большой вероятностью, пройдет в столице Украины в первых числах октября.


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Отмечается, что цель встречи состоит в том, чтобы идти по пути политической интеграции, продемонстрировать поддержку ЕС на критическом для Украины этапе в период полномасштабной войны.

Также на встрече хотят подвести итоги некоторых критических вопросов, как увеличение военной поддержки и дальнейшее усиление санкционного давления на Россию. В частности, отдельное внимание будет уделено вопросу обхода Россией ограничений в высокотехнологичном секторе.

Читайте также на портале "Комментарии" — в преддверии заседания Генассамблеи и Совбеза ООН, которые состоятся на этой неделе в США (уже известно, что туда отправится и президент Украины Владимир Зеленский), актуализировалась тема войны и мира. Генсек НАТО Йенс Столтенберг призывает союзников готовиться к длительным боевым действиям в Украине, акцентируя, что, если украинцы перестанут вести боевые действия против российских сил, то потеряют собственную страну. Глава МИД РФ Сергей Лавров жалуется, что на территории Украины с Россией якобы воюют США. 45-й президент США Дональд Трамп, мечтающий вернуться в Белый дом, уверяет, что Украина проиграет. О чем говорит подобная активизация заявлений в ракурсе российско-украинской войны? Как ситуация может (и может ли) измениться после заседания ГА ООН? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – поддерживают ли европейцы продолжение помощи Украине и санкции против РФ – опрос.




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Источник: https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2023/09/18/fonti-allansa-verso-un-consiglio-affari-esteri-ue-a-kiev_1fc61249-6525-41f8-bec6-cbf85bba5d6b.html
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