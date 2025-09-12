Мира не будет: на какой шаг хочет пойти Германия в подготовке к войне с РФ

Немецкой армии важно добавить 100 000 военнослужащих к существующим 62 000, чтобы соответствовать новым целям НАТО, направленным на повышение готовности к растущей угрозе российской агрессии. Об этом заявил командующий армии в конфиденциальном документе, с которым ознакомилось агентство Reuters.

Германия. Фото: из открытых источников

"Крайне важно, чтобы армия стала достаточно готовой к войне до 2029 года и обеспечила возможности, которые Германия пообещала (НАТО) к 2035 году", – написал начальник сухопутных войск Альфонс Майс в письме от 2 сентября, адресованном начальнику Генерального штаба Карстену Бройеру.

Он сказал, что достижение этих целей невозможно при нынешней утвержденной численности личного состава, которая также включает 37 000 неактивных военнослужащих.

СМИ отмечает, Германия уже начала увеличивать свои обязательства перед союзниками в Восточной Европе, не в последнюю очередь благодаря созданию немецкой бригады в Литве численностью около 5000 военнослужащих и развертыванию военно-морского патруля в Балтийском море для противодействия подводным диверсиям.

Майс призвал к увеличению численности личного состава примерно на 45 000 военнослужащих к 2029 году – году, когда альянс во главе с США заявил, что ожидает от России способности к широкомасштабному нападению на западных союзников.

Кроме того, для достижения целей НАТО, согласованных на саммите в июне, и создания резервов для войны на истощение, которую Россия ведет в Украине, Майс спрогнозировал потребность в дополнительных 45 тысячах активных военнослужащих к 2035 году.

Он также призвал к дополнительному привлечению около 10 000 военнослужащих для усиления территориальной обороны.

Представитель Министерства обороны в Берлине не стал комментировать этот документ, сославшись на его конфиденциальный характер.

Он сказал, что НАТО скорректировал свои цели в отношении сил и средств в ответ на значительно повышенные угрозы после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

В июне министр обороны Борис Писториус акцентировал, что для достижения новых целей НАТО Германии понадобится до 60 000 дополнительных военнослужащих во всех видах вооруженных сил, в результате чего будущая численность вооруженных сил Германии, Бундесвера, составит около 260 000 человек.

Однако, по данным министерства, они еще не достигли цели в 203 000 военнослужащих, поставленной в 2018 году, и остаются недоукомплектованными примерно на 20 000 кадровых военнослужащих.

