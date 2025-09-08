Германия будет участвовать в предоставлении гарантий безопасности Украине в случае заключения мирного соглашения. Сейчас об этих гарантиях договаривается "коалиция решительных". Такое заявление на ежегодной встрече немецких послов в Берлине сделал министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль.

Германия. Фото: из открытых источников

"Конечно, Германия внесет свой вклад в гарантии безопасности для Украины", — заявил топ-дипломат Германии.

Однако министр не стал уточнять, каким именно может стать вклад Германии в предоставление гарантий безопасности Киеву.

Как известно, Берлин, в отличие от ряда стран Европы, пока отказывается взять на себя обязательства развернуть в Украине войска в рамках предоставления гарантий безопасности после прекращения боевых действий.

Читайте также на портале "Комментарии" - депутат Бундестага от партии "Христианско-демократический союз" Родерих Кизеветтер призвал немецкие власти к поставке Украине дальнобойных ракет Taurus, о чем еще в ходе избирательной кампании в ФРГ, активно говорил нынешний канцлер Мерц. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Tagesschau".

Также издание "Комментарии" сообщало – план Германии состоит в том, что Украина должна стать "дикобразом" – крепкой и опасной для врага. Это включает новые системы вооружения, обучение военных и тесную интеграцию оборонных промышленностей с европейскими партнерами. Об этом пишет немецкое издание "Spiegel".

Журналисты отмечают, в центре внимания находится укрепление украинской армии. В берлинских правительственных кругах заявляют, что прежде всего она должна быть способна обеспечить перемирие или мирное соглашение.

"Важнейшей гарантией безопасности, которую мы можем предоставить на данный момент, является достаточная поддержка украинской армии в ее усилиях защитить страну", — отметил Мерц.



