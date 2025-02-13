Мирное соглашение для Украины: Шольц рассказал, с чем не согласится Германия

Официальный Берлин не поддержит соглашение о прекращении полномасштабной войны, если оно будет просто навязано Киеву. Украина должна иметь в будущем армию, которая будет больше, чем до начала боевых действий. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал канцлер Германии Олафа Шольца, пишет "The Guardian".

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

"Следующей задачей является обеспечение того, чтобы не было продиктованного мира", — заявил Шольц.

При этом глава немецкого правительства добавил, что единство НАТО должно быть "всегда гарантированным". Также он подчеркнул, что, по его мнению, ни одно решение не может быть принято без участия США.

В то же время канцлер отрицает возможность отправки немецких военных в Украину на этом этапе, поскольку, пока не понятно, при каких условиях Украина будет готова к заключению мирного соглашения.

Олаф Шольц подчеркнул, что даже после достижения мира Украина должна иметь возможность развиваться, в частности создав более мощные вооруженные силы, оснащенные современным западным вооружением.

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