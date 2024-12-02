Мирный процесс должен скоро начаться: глава МИД Германии назвала настоящую цель визита в КНР

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла в Китай. Она заявила, что мирный процесс в Украине – одна из целей ее визита. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Tagesschau".

Анналена Бербок. Фото: из открытых источников

"Для защиты нашей собственной немецкой и европейской безопасности сейчас важно поддерживать Украину, и не менее важно вместе вступить в мирный процесс в мире, поэтому я здесь в Китае сегодня", — сказала Бербок в Пекине.

Министр иностранных дел Германии встретилась со своим китайским коллегой Ван И. После встречи она заявила, что российский диктатор Владимир Путин вовлекает Юго-Восточную Азию в войну против Украины. Бербок имела в виду вовлечение северокорейских солдат в боевые действия.

Глава МИД Германии выступает за участие Китая в прекращении войны в Украине. По ее словам, Германия и Китай рассматривают это "с разных точек зрения", но Бербок подчеркнула, что "честный мирный процесс нужен как никогда раньше".

Читайте также на портале "Комментарии" — канцлер Германии Олаф Шольц, который 2 декабря прибыл с визитом в Киев, заявил, что объявит о новых поставках оружия для Украины на сумму 650 млн евро. Об этом сообщает "n-tv".

Олаф Шольц отметил, что своим визитом хочет выразить свою солидарность и дать понять, что Германия останется "сильнейшим сторонником Украины в Европе".

"Уже более 1000 дней Украина героически защищается от беспощадной российской агрессии", — заявил канцлер.

Он также добавил, что в Киеве планирует объявить "дополнительное оборонное оборудование на сумму 650 млн евро, которое будет поставлено в декабре".

Также издание "Комментарии" сообщало – Зеленский впервые поговорил з Шольцом после разговора с Путиным: детали.



