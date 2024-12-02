Мирный процесс должен скоро начаться: глава МИД Германии назвала настоящую цель визита в КНР

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Кравцев Сергей
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла в Китай. Она заявила, что мирный процесс в Украине – одна из целей ее визита. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Tagesschau".
Анналена Бербок. Фото: из открытых источников
Министр иностранных дел Германии встретилась со своим китайским коллегой Ван И. После встречи она заявила, что российский диктатор Владимир Путин вовлекает Юго-Восточную Азию в войну против Украины. Бербок имела в виду вовлечение северокорейских солдат в боевые действия.
Глава МИД Германии выступает за участие Китая в прекращении войны в Украине. По ее словам, Германия и Китай рассматривают это "с разных точек зрения", но Бербок подчеркнула, что "честный мирный процесс нужен как никогда раньше".
Читайте также на портале "Комментарии" — канцлер Германии Олаф Шольц, который 2 декабря прибыл с визитом в Киев, заявил, что объявит о новых поставках оружия для Украины на сумму 650 млн евро. Об этом сообщает "n-tv".
Олаф Шольц отметил, что своим визитом хочет выразить свою солидарность и дать понять, что Германия останется "сильнейшим сторонником Украины в Европе".
Он также добавил, что в Киеве планирует объявить "дополнительное оборонное оборудование на сумму 650 млн евро, которое будет поставлено в декабре".
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