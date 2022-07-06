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Многие немцы считают, что Украина должна отдать РФ часть своих земель: соцопрос

Почти половина немцев считает, что Украина должна отдать РФ часть территорий для прекращения войны

6 июля 2022, 23:50
Автор:

Лиля Воробьева
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Почти половина жителей Германии, показатель составляет 47 процентов, одобряют план сдачи нашей страной принадлежащих ей земель для того, чтобы провести мирные переговоры с РФ и завершить войну.

Многие немцы считают, что Украина должна отдать РФ часть своих земель: соцопрос

Немецкие телеканалы провели новый опрос (фото из открытых источников)

Как свидетельствуют последние социальные опросы, 41% участников отметили, что украинское государство не должно идти на уступки Путину и соглашаться с потерей собственных территорий, еще 12% не определились, как отвечать.

Об этом говорят последние опросы, проведенные для немецких телеканалов RTL/ntv .

Вместе с тем, 69% немцев придерживаются мнения, что у нашей страны нет сил, чтобы выгнать РФ из оккупированных ею земель при условии поставки достаточного количества вооружения. Остальные варианты указали 26% немцев.

Еще участникам исследования задали вопрос, одобряют ли они снабжение немецкими властями тяжелого вооружения в Украину. При этом 56% поддерживают поставки, не поддерживает такие действия 40%. Количество сторонников по поставкам оружия стало меньше на 2%, а противников, наоборот, стало больше на 4%.

Важно, что опрос проводился в течение 1-4 июля, в нем принимали участие 1001 житель Германии. Погрешность измерения составляет 3%.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, какие виды вооружения Германия передаст Украине . На правительственной странице указано, сколько и какое вооружение планируется передать украинским военным. В рамках бюджетного процесса на 2022 год средства на модернизацию были увеличены до 2 млрд евро на 2022 год. Дополнительные средства направлены в первую очередь на пользу Украины. В то же время, они будут использованы для финансирования увеличенных немецких обязательных взносов в Европейский фонд мира (EPF), из которого, в свою очередь, могут возмещаться расходы стран-членов ЕС на услуги поддержки Украины.



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Источник: https://www.rtl.de/cms/rtl-ntv-trendbarometer-mehr-als-die-haelfte-der-deutschen-mit-arbeit-von-habeck-und-baerbock-zufrieden-4995561.html
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