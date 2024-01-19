Многомиллиардная помощь Киеву на 2024-й год: какое решение принял комитет Бундестага

После недель политических споров по поводу экономии бюджетный комитет немецкого парламента одобрил бюджет на 2024 год с расходами около 476,8 миллиарда евро и новыми займами на общую сумму около 39 миллиардов евро. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает DPA.

Бундестаг. Фото из открытых источников

Нижняя палата, Бундестаг, и верхняя палата, Бундесрат, должны принять окончательное решение по бюджету на 2024 год в начале февраля, но его одобрение в бюджетном комитете уже считается решающим этапом на пути к принятию бюджета в парламенте.

"Как коалиционные парламентские группы, мы составляем сбалансированный бюджет, несмотря на различные точки зрения, на фоне многочисленных кризисов и несмотря на сложную отправную точку для этих парламентских дебатов после решения Федерального конституционного суда", – пояснили после встречи министры трех партий правительственной коалиции по вопросам бюджета.

Они отметили социальную справедливость, экономические стимулы, в частности в налоговой политике, инвестиции в защиту климата, укрепление демократии и международной сплоченности, которые отражает бюджет. В то же время, по их словам, субсидии сократят.

Ранее правительственная коалиция Германии согласовала бюджет страны на 2024 год после месяца напряженных переговоров на фоне кризиса, связанного с возникновением "дыры" в бюджете на 60 миллиардов евро.

Перед этим сообщалось, что правительство планировало удвоить военную помощь Киеву до 8 млрд евро.

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