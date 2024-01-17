После разговора с Байденом Шольц сделал заявление о помощи Украине: подробности

Канцлер Германии Олаф Шольц после телефонного разговора с президентом США Джо Байденом сообщил, что Германия предоставит Украине военные товары на более чем 7 млрд евро. Как передает портал "Комментарии", об этом Шольц написал в сети Twitter (Х).

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

"Германия предоставляет более семи миллиардов евро в виде военных товаров в 2024 году", – отметил глава немецкого правительства.

Сообщается, что стороны среди прочего обсуждали актуальность дальнейшей поддержки Украины.

Олаф Шольц заверил, что он и президент Байден едины в своем желании продолжать оказывать Украине финансовую, гуманитарную и военную поддержку.

Подобное заявление обнародовал и Белый дом − в нем говорится о том, что лидеры стран скоординировали дальнейшую непоколебимую поддержку Украины в войне против России.

Отметим, президент США Джо Байден 17 января примет лидеров и топ-политиков Конгресса в Белом доме для обсуждения запроса на дополнительное финансирование, в частности для военной помощи Украине. Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Читайте также на портале "Комментарии" — в США продолжаются проволочки с принятием закона о многомиллиардной помощи Украине, который республиканцы увязали с ужесточением миграционного законодательства. При этом результаты соцопроса CBS News/YouGov показали, что для американцев в приоритете вопросы инфляции, границы с Мексикой и эмиграции. А войну в Украине назвали важнейшей проблемой только 2% опрошенных. О чем говорит происходящее в США? Как ситуация может развиваться дальше? Как это может отразиться на российско-украинской войне и глобальной безопасности? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



