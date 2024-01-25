Могут ли переговоры с РФ остановить войну в Украине: Шольц дал ответ

Полномасштабная война России против Украина началась не из-за якобы отсутствия диалога между Киевом и Москвой. До 24 февраля 2022 года диалога было более, чем достаточно, как желания со стороны Киева этот диалог вести. Жестокая война в Украине началась и продолжается исключительно из-за желания Владимира Путина полностью уничтожить украинское государство. Как передает портал "Комментарии", об этом на пресс-конференции в Берлине заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

Глава немецкого правительства напомнил об "имперских и исторически слепых" заявлениях Путина и российского руководства в целом. Также Олаф Шольц отметил, что именно Россия решила перейти от диалога к полномасштабной войне.

"Накануне 24 февраля 2022 года дискуссий не хватало. Только в Минском и Нормандском форматах состоялось более 200 встреч. Результат мы все знаем: брутальное и незаконное нападение России на всю Украину", – отметил канцлер.

По его словам, он не знает ни одного народа в мире, который бы сегодня так хотел мира, как украинцы. Но не от Киева, а от Москвы зависит, как скоро будет установлен прочный мир. Единственное, что нужно для этого – это решение Владимира Путина о выводе российских военных из Украины.

"Но, если украинцы перестанут защищаться, это будет конец Украины. Поэтому нашим общим сигналом России должно быть: мы будем поддерживать Украину, которая борется за свое выживание и сохранение суверенитета, столько, сколько потребуется", – подчеркнул Олаф Шольц.

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