Мы не можем больше ждать: Шольц обратился к союзникам и сделал заявление о войне в Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал европейских союзников усилить украинскую противовоздушную оборону из того, что есть в запасах, поскольку времени на то, чтобы ждать изготовления новых систем ПВО для украинской армии нет. Как передает портал "Комментарии", заявление Олафа Шольца цитирует "Tagesschau".

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

Немецкий канцлер напомнил, что Берлин передает Киеву уже третий ЗРК Patriot.

Олаф Шольц заявил, что для Германии это "очень четкий сигнал о том, что мы готовы помочь там, где не хватает боеприпасов и артиллерии", призвав других европейских союзников присоединиться к инициативе.

"Потому что мы не сможем ждать, пока произведут новые системы. Мы должны обеспечить Украине больше возможностей для противовоздушной обороны из имеющихся запасов", – подчеркнул немецкий лидер.

Читайте также на портале "Комментарии" — бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес обвинил немецкого канцлера Олафа Шольца в слабом лидерстве по войне в Украине.

Также издание "Комментарии" сообщало – правительство Германии настаивает на том, чтобы США поставили Украине еще хотя бы одну противоракетную систему Patriot, чтобы помочь закрыть брешь в системе ПВО.

Берлин находится в постоянном контакте со своим трансатлантическим союзником. Попытки Германии убедить США поставить Украине систему Patriot являются частью скоординированных усилий, направленных на то, чтобы заставить партнеров по НАТО и ЕС увеличить помощь Украине в области противовоздушной обороны.



