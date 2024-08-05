На фоне бюджетных дискуссий в Германии продвигают опасную для Украины идею

Соучредитель ультралевой партии "Альянс Сары Вагенкнехт" (BSW) Сара Вагенкнехт считает, что немецкое правительство могло бы сэкономить средства путем урезания нескольких статей бюджета, в том числе по помощи Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает ntv.

Германия. Фото: из открытых источников

Учитывая сомнения относительно реалистичности текущего проекта бюджета от правительственной коалиции, Сара Вагенкнехт косвенно предлагает сэкономить на помощи Украине.

"Мы могли бы сэкономить от 30 до 50 миллиардов евро в следующем году, изменив курс в Украине, иммиграционную и энергетическую политику – путем мирных переговоров в Украине, значительного сокращения количества искателей убежища и отмены закона об отоплении", – заявила она.

Стоит отметить, в Германии недавно возобновились дискуссии по проекту бюджета на следующий год. 17 июля правительство Германии после длительных споров утвердило бюджет на 2025 год с меньшей помощью Украине, чем закладывали на 2024 год.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Германии предлагают лишить денежной помощи около 100 тысяч нетрудоустроенных лиц, среди которых есть и беженцы из Украины. Генеральный секретарь крупнейшей оппозиционной партии в Германии, Христианско-демократического союза (ХДС) Карстен Линнеманн заявил, что значительное количество людей принципиально не желает работать.

По его мнению, государство должно исходить из того, что такие люди не нуждаются в выплатах. Он предлагает полностью отменить базовый доход для тех, кто отказывается работать вместо сокращения пособия на 10, 20 или 30%.

Линнеманн отметил, что только 25% украинских беженцев в Германии нашли работу, в то время как во многих других европейских странах этот показатель превышает 50%. Он подчеркнул необходимость обсуждения причин такой ситуации и подчеркнул, что помощь должна приносить пользу и в плане трудоустройства.



