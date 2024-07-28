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По принципу не желают работать: в Германии хотят лишить украинцев денежной помощи

Исключение сделают для родителей-одиночек и людей, ухаживающих за родственниками

сегодня, 19:25
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Лиля Воробьева

В Германии предлагают лишить денежной помощи около 100 тысяч нетрудоустроенных лиц, среди которых есть и беженцы из Украины. Генеральный секретарь крупнейшей оппозиционной партии в Германии, Христианско-демократического союза (ХДС) Карстен Линнеманн заявил, что значительное количество людей принципиально не желает работать. По его мнению, государство должно исходить из того, что такие люди не нуждаются в выплатах. Он предлагает полностью отменить базовый доход для тех, кто отказывается работать вместо сокращения пособия на 10, 20 или 30%.

По принципу не желают работать: в Германии хотят лишить украинцев денежной помощи

Украинские беженцы в Германии (фото из открытых источников)

Линнеманн отметил, что только 25% украинских беженцев в Германии нашли работу, в то время как во многих других европейских странах этот показатель превышает 50%. Он подчеркнул необходимость обсуждения причин такой ситуации и подчеркнул, что помощь должна приносить пользу и в плане трудоустройства.

В то же время Линнеманн предлагает сделать исключения для родителей-одиночек и людей, которые ухаживают за родственниками, обеспечивая им возможность получать помощь даже при отсутствии трудоустройства.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, чтобы большинство украинских беженцев не адаптировались за рубежом. Более половины украинцев, вынужденно покинувших страну из-за войны, не смогли адаптироваться к жизни за рубежом и планируют вернуться домой.

Согласно опросу, 64% украинских мигрантов испытывают трудности с адаптацией в странах временного пребывания. Этот фактор является решающим для 55% респондентов, выразивших намерение вернуться.

Интересно, что, несмотря на желание вернуться, 62% опрошенных еще не определились с конкретной датой. Среди тех, кто больше всего стремится домой, – украинцы, работающие отдаленно на отечественные компании (70%) и временно нетрудоустроенные (68%). В то же время существуют факторы, сдерживающие возвращение. Большинство респондентов (60%) чувствуют себя в безопасности за границей, а 65% уверены в безопасности своих детей.



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