На Мерца в Германии набросились с критикой: какую неосторожную фразу произнес Мерц

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Кравцев Сергей
Политики из разных немецких партий раскритиковали главу Христианско-демократического союза Фридриха Мерца за слова о том, что Израиль "выполняет за всех грязную работу", атакуя при этом Иран. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "DW".
Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников
В материале говорится, что заместитель председателя фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге Зимтье Меллер призвала осторожнее подбирать слова, говоря о "чрезвычайно чувствительной и крайне опасной" ситуации на Ближнем Востоке.
Депутат Бундестага и эксперт СДПГ по внешней политике Ральф Штегнер охарактеризовал слова канцлера "вызывающими удивление" и "отражающими взгляд, далекий от позиции социал-демократов".
Представитель СДПГ по международным вопросам Адис Ахметович подтвердил, что высказывание Мерца вызвало непонимание в рядах фракции.
Депутат от "Зеленых" Антон Хофрайтер заявил, что сказанное канцлером есть и правда очень "неудачным", особенно учитывая, что согласно опросам, 80-90% иранцев выступают против исламистского режима в Тегеране. При этом, как бы прицельно израильские военные не наносили свои удары, от них гибнет множество ни в чем невинных гражданских, которые могут быть противниками режима.
Читайте также на портале "Комментарии" — с обострением ситуации на Ближнем Востоке все больше западных лидеров сдвигают фокус внимание с Украины на Израиль. Так канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что в войне с Ираном Израиль выполняет "грязную работу" за весь Западный мир. Такое заявление немецкий лидер сделал в интервью ZDF на полях саммита Большой семерки.
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