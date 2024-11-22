На Меркель возлагают ответственность за войну в Украине: что говорит эксканцлер

Бывший федеральный канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что ее обвиняют в развязывании войны в Украине. По мнению критиков, именно ее решение на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году, когда она выступила против предоставления Киеву Плана действий по членству в Альянсе, подтолкнуло президента РФ Владимира Путина к нападению на Украину.

Ангела Меркель (фото из открытых источников)

Об этом Меркель рассказала в интервью изданию Spiegel .

На вопрос журналистов, чувствует ли она себя ответственной за начало войны из-за позиции, занятой на саммите в Бухаресте, Меркель ответила: "Это не только ощущение, это правда".

Она также напомнила о призыве президента Украины Владимира Зеленского посетить Бучу после произошедшей там трагедии.

"Владимир Зеленский, например, призвал бывшего президента Франции Саркози и меня приехать в Бучу после ужасной резни, очевидно, имея в виду, что наша позиция в Бухаресте была ответственной за смерти в Буче", — сказала Меркель.

В то же время, она выразила восхищение мужеством и решимостью Зеленского, но отметила, что не соглашается с его взглядом на события 2008 года.

"Я предупреждала снова и снова, в том числе и в Бухаресте в 2008 году: Путин считает распад Советского Союза величайшей геополитической катастрофой XX века. И, конечно, я не разделяю этот взгляд. Из этого он делает вывод о существовании экзистенциальной угрозы для России и пытается, где только возможно, держать бывшие советские республики под контролем, разжигая конфликты. Потому что Путин ворвался в Грузию еще в 2008 году", – отметила Меркель.

Меркель подчеркнула, что, несмотря на осознание угроз со стороны Путина, тогда необходимо было искать мирные пути разрешения конфликтов.

"На саммите НАТО 2014 года в Уэльсе была поставлена цель, чтобы все страны тратили на оборону два процента своего ВВП. Я признаю, что энергичность, с которой это продвигалось, была ограничена", – добавила Меркель.

Кроме того, ее критикуют не только за то, что она, якобы, не остановила агрессию Путина. Ее также упрекают в недостаточной обороноспособности Германии, зависимости от российского газа и нежелании поставлять оружие Украине.

Бывший канцлер отвергла эти обвинения, отметив, что "многие важные моменты сегодня забываются". Она напомнила, что Украина и Польша получали экономическую выгоду от транзита российского газа через свои территории.

Также "Комментарии" писали о том, что Меркель заявила, что Путин поначалу не хотел нападать на Украину.