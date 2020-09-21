На территории Октоберфеста в Мюнхене запретили пить алкоголь

Власти немецкого Мюнхена ввели полный запрет на алкоголь на территории "Октоберфест". Сам фестиваль решили не проводить еще в апреле - из-за пандемии коронавируса. И теперь ограничения усилили, чтобы поклонники не смогли устроить альтернативное празднование. Об этом пишет DW.

На территории Октоберфеста запретили алкоголь. Фото: hellotraveler.ru

Традиционно "Октоберфест" устраивают на Терезиенвизе. Это специальная площадка в Мюнхене, которая ежегодно собирала любителей пива и веселья. В 2020 фестиваль отменили из-за пандемии коронавируса. И все же желающие почтить традиции нашлись. Чтобы они не вздумали устраивать громкие гуляния на Терезиенвизе, власти города полностью запретили употреблять там алкоголь.

Сам "Октоберфест" должен был начаться 19 сентября и продолжался бы до 4 октября. В субботу на Терезиенвизе действительно начали сходиться люди. Некоторые из них были в традиционных фестивальных костюмах. К тому же два человека, чьи имена власти города не разглашает, зарегистрировали на территории фестиваля две демонстрации. Одна из них должна была отстаивать право на альтернативный "Октоберфест". Другую хотели собрать официально "ради сохранения обычаев и традиций".

Власти Мюнхена побоялись, что такие демонстрации могут обернуться новым фестивалем, и не придумали ничего лучше, чем полностью запретить алкоголь на лугу Терезы. И, похоже, это же сработало.

Отметим, что в этом году "Октоберфест" отменили впервые со времен Второй мировой войны.

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