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Над военной базой США в Германии заметили неизвестные дроны: что происходит

Также дроны замечали над объектами оборонного концерна Rheinmetall

сегодня, 16:17
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Кравцев Сергей

В последние недели над военной базой США "Рамштайн", которая находится в Германии, пролетали неопознанные беспилотники. Также дроны замечали над объектами оборонного концерна Rheinmetall. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Spiegel".

Над военной базой США в Германии заметили неизвестные дроны: что происходит

Дроны. Фото: из открытых источников

Издание со ссылкой на конфиденциальный отчет немецких органов безопасности пишет, что в вечерние часы 3 и 4 декабря над "Рамштайном" было замечено несколько дронов.

При этом журналисты уточняют, что несмотря на интенсивные поиски, операторов беспилотников найти не удалось.

"Spiegel" пишет, что в последние недели беспилотники также были замечены над объектами оборонной компании Rheinmetall и химического гиганта BASF.

В ответ на запрос издания в армии США подтвердили, что над "Рамштайном" летали подозрительные беспилотники.

"В начале декабря в этом районе и над авиабазой "Рамштайн" было замечено несколько небольших беспилотных летательных аппаратов; они не оказали никакого влияния на жителей базы или на находящиеся там объекты и военную технику", — заявила представительница военной базы.

Стоит отметить, в странах Европы над военными объектами неоднократно летали неизвестные дроны. К этому может быть причастна Россия.

Читайте также на портале "Комментарии" — сегодня страны-члены НАТО непосредственно не участвуют ни в одном военном конфликте. Поэтому им ничего не угрожает, однако Альянс не готов к тому, что будет через четыре-пять лет. Это нужно признать. Как сообщает портал "Комментарии", с таким заявлением на Concert Noble в Брюсселе выступил генеральный секретарь Североатлантического Альянса Марк Рютте.




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