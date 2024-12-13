Что будет через 4-5 лет: почему Рютте бьет тревогу и говорит о неготовности НАТО

Сегодня страны-члены НАТО непосредственно не участвуют ни в одном военном конфликте. Поэтому им ничего не угрожает, однако Альянс не готов к тому, что будет через четыре-пять лет. Это нужно признать. Как сообщает портал "Комментарии", с таким заявлением на Concert Noble в Брюсселе выступил генеральный секретарь Североатлантического Альянса Марк Рютте.

Марк Рютте. Фото: из открытых источников

Генсек напомнил, что НАТО уже увеличило расходы на оборону и продолжает усиливать свои военные способности.

"Со всем этим наше сдерживание хорошее — пока. Но меня беспокоит завтрашний день. Мы не готовы к тому, что будет через четыре-пять лет. Опасность движется к нам на полной скорости. Мы не должны смотреть в другую сторону. Мы должны встретить ее лицом к лицу: то, что происходит в Украине, может произойти и здесь", – отметил Марк Рютте.

Он призвал перейти к мышлению военного времени, иначе страны-члены Альянса не будут находиться в безопасности, независимо от исхода войны. Он добавил, что Москва готовится к длительному противостоянию с Украиной и Западом — об этом свидетельствует перевод российской экономики на военные рельсы и сотрудничество с Китаем, Ираном и Северной Кореей.

Читайте на портале "Комментарии" — в новых реалиях тратить 2% ВВП на собственную оборону уже мало. Странам НАТО придется поднять минимальную планку оборонных расходов до 3% ВВП. Об этом пишет Bloomberg.

Авторы материала отмечают, что Альянс планирует установить для каждой страны объемы вооружений, которые они должны иметь – танки, самолеты, боеприпасы, системы ПВО и т.д. И именно для достижения целевых показателей странам НАТО вероятно придется повысить целевую планку расходов на оборону до 3% ВВП, говорят официальные лица, с которыми на условиях анонимности поговорили журналисты.

Также издание "Комментарии" сообщало – украинцы высказались, поддерживают ли присоединение к НАТО по модели Западной Германии.



