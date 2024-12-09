Намек на TAURUS: что заявил главный оппонент Шольца и претендент на пост канцлера

Как передает портал "Комментарии", лидер немецкой оппозиции и кандидат в канцлеры от ХДС/ХСС Фридрих Мерц во время визита в Киев 9 декабря заявил, что поддерживает предоставление Украине дальнобойного оружия. Он отметил, что эти вооружения должны обладать способностью поражать военные объекты на территории России.

Фридрих Мерц. Фото из открытых источников

Политик отметил, что в Германии продолжается "очень интенсивная" дискуссия относительно военной поддержки Украины. И в частности того, какие вооружения можно предоставлять Украине.

Мерц отметил, что сейчас в Германии есть принципиальный консенсус в том, чтобы и в дальнейшем оказывать военную поддержку, чтобы как можно скорее завершить эту войну. Он сказал, что никто не хочет, чтобы война продолжалась неизвестно сколько.

"Позиция нашей фракции четкая — мы хотим предоставить вашим Вооруженным силам возможность достигать военных баз (в России — ред.) — не гражданского населения и инфраструктуры, а именно тех целей, из которых ведется война против вашей страны", — заверил немецкий политик.

Фридрих Мерц рассказал о том, что несколько недель назад говорил в Бундестаге, что ограничением дальности вооружения "мы заставляем вас (Украину — ред.) воевать с завязанной за спиной одной рукой".

Читайте также на портале "Комментарии" — в столицу Украины с неанонсированным визитом прибыл кандидат на пост канцлера Германии от "Христианско-демократического союза" (ХДС) Фридрих Мерц. Только на прошлой неделе Украину посещал действующий глава немецкого правительства Олаф Шольц. Об этом пишет "Spiegel".

"Путин пойдет на переговоры только тогда, когда Украина сможет себя защитить. Сегодня я посетил Киев, чтобы выяснить, какова ситуация в Украине и где мы можем оказать поддержку", — написал Мерц в своем Х-аккаунте.



