В Киев прибыл главный оппонент Шольца и кандидат в канцлеры Германии: что заявил о войне

В столицу Украины с неанонсированным визитом прибыл кандидат на пост канцлера Германии от "Христианско-демократического союза" (ХДС) Фридрих Мерц. Только на прошлой неделе Украину посещал действующий глава немецкого правительства Олаф Шольц. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Spiegel".

Фридрих Мерц. Фото из открытых источников

"Путин пойдет на переговоры только тогда, когда Украина сможет себя защитить. Сегодня я посетил Киев, чтобы выяснить, какова ситуация в Украине и где мы можем оказать поддержку", — написал Мерц в своем Х-аккаунте.

Отмечается, что Мерц прибыл в Киев специальным поездом еще утром. Планы относительно его визита держались в тайне из соображений безопасности.

"Если наша поддержка Украины ослабнет, то эта война продлится дольше. Если наша поддержка Украины будет последовательной, то эта война закончится быстрее", — заявил Мерц по прибытии и добавил, что ожидает встречи с президентом Владимиром Зеленским.

Стоит отметить, что это второй визит Мерца в Украину с начала полномасштабной войны с Российской Федерацией (РФ).

Читайте также на портале "Комментарии" — Фридрих Мерц раскритиковал идею о возможной отправке немецких войск в Украину. Об этом пишет DW.

СМИ отмечает, Мерц в эфире телеканала ARD раскритиковал слова министра иностранных дел Анналены Бербок относительно возможного привлечения немецких военных для поддержания мира в Украине в случае прекращения огня и назвал такие заявления "безответственными". По его словам, таким вопросом сейчас никто не задается.

"Война в Украине продолжается, Россия по-прежнему жестоко действует против гражданского населения. Мы все думаем над вопросом, как закончить эту войну. Вопрос в том, как нам добиться этого", — сказал Мерц.

Канцлер Олаф Шольц так же ранее отверг возможность отправки немецких военных в Украину.



