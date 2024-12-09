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В Киев прибыл главный оппонент Шольца и кандидат в канцлеры Германии: что заявил о войне

Мерц прибыл в Киев специальным поездом еще утром

сегодня, 10:32
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Кравцев Сергей

В столицу Украины с неанонсированным визитом прибыл кандидат на пост канцлера Германии от "Христианско-демократического союза" (ХДС) Фридрих Мерц. Только на прошлой неделе Украину посещал действующий глава немецкого правительства Олаф Шольц. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Spiegel".

В Киев прибыл главный оппонент Шольца и кандидат в канцлеры Германии: что заявил о войне

Фридрих Мерц. Фото из открытых источников

"Путин пойдет на переговоры только тогда, когда Украина сможет себя защитить. Сегодня я посетил Киев, чтобы выяснить, какова ситуация в Украине и где мы можем оказать поддержку", — написал Мерц в своем Х-аккаунте.

Отмечается, что Мерц прибыл в Киев специальным поездом еще утром. Планы относительно его визита держались в тайне из соображений безопасности.

"Если наша поддержка Украины ослабнет, то эта война продлится дольше. Если наша поддержка Украины будет последовательной, то эта война закончится быстрее", — заявил Мерц по прибытии и добавил, что ожидает встречи с президентом Владимиром Зеленским.

Стоит отметить, что это второй визит Мерца в Украину с начала полномасштабной войны с Российской Федерацией (РФ).

Читайте также на портале "Комментарии" — Фридрих Мерц раскритиковал идею о возможной отправке немецких войск в Украину. Об этом пишет DW.

СМИ отмечает, Мерц в эфире телеканала ARD раскритиковал слова министра иностранных дел Анналены Бербок относительно возможного привлечения немецких военных для поддержания мира в Украине в случае прекращения огня и назвал такие заявления "безответственными". По его словам, таким вопросом сейчас никто не задается. 

"Война в Украине продолжается, Россия по-прежнему жестоко действует против гражданского населения. Мы все думаем над вопросом, как закончить эту войну. Вопрос в том, как нам добиться этого", — сказал Мерц. 

Канцлер Олаф Шольц так же ранее отверг возможность отправки немецких военных в Украину.




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Источник: https://www.spiegel.de/ausland/ukraine-besuch-cdu-kanzlerkandidat-friedrich-merz-reist-nach-kyjiw-a-9e5b7421-6ea3-48fb-9d98-26091cd2e47b
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