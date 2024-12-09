В Киев прибыл главный оппонент Шольца и кандидат в канцлеры Германии: что заявил о войне

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Кравцев Сергей
В столицу Украины с неанонсированным визитом прибыл кандидат на пост канцлера Германии от "Христианско-демократического союза" (ХДС) Фридрих Мерц. Только на прошлой неделе Украину посещал действующий глава немецкого правительства Олаф Шольц. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Spiegel".
Фридрих Мерц. Фото из открытых источников
Отмечается, что Мерц прибыл в Киев специальным поездом еще утром. Планы относительно его визита держались в тайне из соображений безопасности.
Стоит отметить, что это второй визит Мерца в Украину с начала полномасштабной войны с Российской Федерацией (РФ).
Читайте также на портале "Комментарии" — Фридрих Мерц раскритиковал идею о возможной отправке немецких войск в Украину. Об этом пишет DW.
СМИ отмечает, Мерц в эфире телеканала ARD раскритиковал слова министра иностранных дел Анналены Бербок относительно возможного привлечения немецких военных для поддержания мира в Украине в случае прекращения огня и назвал такие заявления "безответственными". По его словам, таким вопросом сейчас никто не задается.
Канцлер Олаф Шольц так же ранее отверг возможность отправки немецких военных в Украину.
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