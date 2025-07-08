Нападение Путина неизбежно: в Германии готовятся пойти на кардинальный шаг

Министр финансов Германии Ларс Клингбайль заявил, что рост расходов на оборону крайне необходим для противодействия угрозе со стороны России под руководством Путина и для защиты будущего поколения немецких детей .

Фото: из открытых источников

Представляя бюджет на 2025 год в Бундестаге, Клингбайль подчеркнул, что "европейское пространство находится под угрозой", а Бундесвер за длительный период подвергался "паралитическому влиянию" из-за постоянного уменьшения финансирования. Он отметил, что, хотя многим трудно смириться с возвращением войны на европейский континент, Германия остается преданной поддержке Украины в ее борьбе с российской агрессией.

По словам министра, укрепление собственных оборонных возможностей – ключ к обеспечению долговременного мира в Европе, где границы государств не могут быть изменены силой.

"Мы стремимся, чтобы ни один ребенок в нашей стране больше не стал свидетелем войны, и сделаем для этого все возможное", — добавил Клингбайль.

Во время выступления он также напомнил, что пришедшее к власти в мае новое правительство канцлера Фридриха Мерца запустило обширную программу госдолговых инвестиций в оборону и развитие инфраструктуры, которая стоит сотни миллиардов евро и ставит точку в многолетней политике жесткой экономии.

Канцлер Мерц заявил, что приоритетом для его кабинета является превращение Бундесвера в мощнейшую сухопутную армию в Европе. Он также подтвердил намерение выполнить новую цель НАТО – довести расходы на оборону до 5% ВВП.

Как уже писали "Комментарии", президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен подчеркнула, что безопасность Европы больше не изолирована — она напрямую связана с событиями в индо-тихоокеанском регионе. По ее мнению, в современных условиях сотрудничество между демократическими партнерами является критически важным.