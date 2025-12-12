Германия официально обвинила Россию в организации масштабной кампании по дезинформации и серии кибератак накануне парламентских выборов, состоявшихся в феврале 2025 года. Как сообщает Spiegel, в МИД ФРГ заявили, что Берлин установил прямую причастность российских структур к попыткам повлиять на предвыборную ситуацию, после чего в ведомство был вызван посол РФ.

Германия. Фото: из открытых источников

По данным немецкой стороны, операция под кодовым названием Storm-1516 была направлена на дестабилизацию внутренней обстановки и подрыв доверия к ведущим политическим силам. В рамках кампании распространялись сфабрикованные материалы через сеть сайтов, стилизованных под реальные новостные ресурсы. Основными мишенями дезинформации стали ХДС/ХСС и партия "Зелёные".

Одним из наиболее вирусных фейков стало видео с мужчиной, представившимся врачом, который утверждал, что лидер ХДС Фридрих Мерц якобы проходил лечение от серьёзных ментальных нарушений. Для убедительности авторы видео демонстрировали поддельные медицинские документы. Параллельно распространялась и ложная история о якобы коррупционной схеме на 100 млн евро, в которой "фигурировали" вице-канцлер Роберт Хабек и украинские политики.

За несколько дней до выборов была запущена ещё одна выдумка — о фальсификациях при голосовании по почте. В одном из округов Лейпцига, по утверждению анонимных источников в соцсетях, избирателям якобы отправляли бюллетени без партии "Альтернатива для Германии" в списке. Немецкие власти подчёркивают, что все эти истории были полностью сфальсифицированы и стали частью единой операции по вмешательству в выборы.

Читайте также на портале "Комментарии" — война в Украине: в Германии заговорили о том, что самая большая мечта Путина наконец-то сбылась.



