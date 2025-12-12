Напруга наростає: Німеччина виставила РФ нове звинувачення та терміново викликала посла

Німеччина офіційно звинуватила Росію в організації масштабної кампанії з дезінформації та серії кібератак напередодні парламентських виборів у лютому 2025 року. Як повідомляє Spiegel, у МЗС ФРН заявили, що Берлін встановив пряму причетність російських структур до спроб вплинути на передвиборчу ситуацію, після чого у відомство було викликано посла РФ.

За даними німецької сторони, операція під кодовою назвою Storm-1516 була спрямована на дестабілізацію внутрішньої обстановки та підрив довіри до провідних політичних сил. В рамках кампанії поширювалися сфабриковані матеріали через мережу сайтів, стилізованих під реальні ресурси новин. Основними мішенями дезінформації стали ХДС/ХСС та партія "Зелені".

Одним із найбільш вірусних фейків стало відео з чоловіком, який представився лікарем, який стверджував, що лідер ХДС Фрідріх Мерц нібито проходив лікування від серйозних ментальних порушень. Для переконливості автори відео демонстрували фальшиві медичні документи. Паралельно поширювалася і хибна історія про нібито корупційну схему на 100 млн євро, в якій "фігурували" віце-канцлер Роберт Хабек та українські політики.

За кілька днів до виборів було запущено ще одну вигадку — про фальсифікації під час голосування поштою. В одному з округів Лейпцига, як стверджують анонімні джерела в соцмережах, виборцям нібито відправляли бюлетені без партії "Альтернатива для Німеччини" у списку. Німецька влада підкреслює, що всі ці історії були повністю сфальшовані і стали частиною єдиної операції з втручання у вибори.

