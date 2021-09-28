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Нардеп: коалиция, которая будет создана в Бундестаге, станет максимально антироссийской

Партии ХДС / ХСС и СДПГ, которые считаются лояльными к Кремлю, - категорически не готовы создавать коалицию между собой

сегодня, 13:25
Автор:

Кравцев Сергей

Результаты выборов в Бундестаг Германии, похоже, будут крайне неудачными для России и очень обнадеживающими для Украины. Уже сегодня мы можем говорить о том, что любая коалиция, которая будет создана в Бундестаге, станет максимально антироссийской. Как информирует издание "Комментарии", такое мнение на своей странице в Facebook высказал нардеп фракции "Слуга народа" Егор Чернов.

Нардеп: коалиция, которая будет создана в Бундестаге, станет максимально антироссийской

Бундестаг Фото: DW

Он объясняет, дело в том, что два победителя выборов — партии ХДС / ХСС и СДПГ, которые считаются лояльными к Кремлю, — категорически не готовы создавать коалицию между собой. Поэтому им придется бороться за дружбу с "зелеными" и "свободными демократами" и переманивать их на свою сторону как можно больше уступками и компромиссами. О коалиции с "Альтернативой для Германии" и Левой партии не идет вообще.

"И" зеленые ", и" свободные демократы ", по сути, получают" золотую акцию ", от которой зависит, кто возглавит коалицию и станет канцлером Германии. Поэтому есть все основания надеяться, что ХДС / ХСС или СДПГ вынуждены будут максимально прислушиваться к позиции "зеленых" и по российской агрессии против Украины, и по "Северному потоку-2", — отметил нардеп.

Он добавляет, кроме того, как правило, младший партнер в коалиции получает портфель министра иностранных дел. А это значит, что будущий глава МИД Германии может стать настоящим другом Украины. Теперь дело за украинской дипломатией.

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Источник: https://www.facebook.com/cherneve/posts/4542211532484260
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