Выборы в Германии: стало известно, какие партии проходят и сколько мандатов получают

В воскресенье в Германии состоялись выборы в Бундестаг. В новом составе парламента Германии всего будет 735 депутатов. Стоит отметить, что количество депутатов выросло на 26 человек. В предыдущем составе парламента было 709 парламентариев. Об этом информирует издание "Комментарии", ссылаясь на официальный ресурс Федеральной избирательной комиссии Германии.

Бундестаг Фото: DW

По итогам этих выборов наконец-то взяли верх непримиримые соперники ХДС/ХСС социал-демократы. Социал-демократическая партия показала очень хороший результат на выборах. У СДП будет самая большая фракция – 206 депутатов. По сравнению с предыдущим созывом в СДП добавилось 53 мандата. На втором месте по итогам выборов оказалась партия Ангелы Меркель – ХДС/ХСС – 196 депутатов. ХДС/ХСС лишилась 50 мандатов. На третьем месте расположились "зеленые" — 118 депутатов. У них плюс 51 мандат по сравнению с предыдущими выборами.

"Свободные демократы" пришли четвертыми на финише избирательной кампании. У них в парламенте будет – 92 депутата. Также в парламенте будет "Альтернатива для Германии!" — 83 депутата, а также "левые" — 39 депутатов.

Исходя из результатов выборов можно констатировать, что монобольшинства сформировать не получится. Для формирования правительства партиям, которые проходят в Бундестаг, придется договариваться о создании коалиции.

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Также ранее издание "Комментарии" сообщало, сколько фрау Меркель будет получать на пенсии: стала известна точная сумма.





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