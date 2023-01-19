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Население Германии выросло до рекордного уровня: как помогли беженцы из Украины

Население Германии выросло до рекордно высокого уровня в 84,3 млн человек

сегодня, 15:55
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Автор:

Кравцев Сергей

Население Германии выросло до рекордно высокого уровня в 84,3 млн человек в 2022 году. Главная причина такого стремительного скачка в большом наплыве украинских беженцев, которые прибыли в разные города Германию, спасаясь от российской агрессии. Рост был зафиксирован после стагнации в течение последних трех лет. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Reuters".

Население Германии выросло до рекордного уровня: как помогли беженцы из Украины

Беженцы. Фото: Getty Images

Федеральное статистическое управление проинформировало, что в 2022 году в Германии проживало на 1,1 млн человек больше, чем в предыдущем году. Именно за счет иммигрантов немцам удалось решить две главных проблемы, которые существуют практически в каждой европейской стране – низкую рождаемость и старение населения.

Только за первые 6 месяцев 2022 года украинцы, прибывшие в Германию, увеличили население на 740 тысяч человек. На пике предыдущего кризиса с беженцами, вызванного насилием в Сирии, Афганистане и Ираке, во второй половине 2015 года в Германии появилось 756 тысяч новых жителей.

Затем из-за пандемии COVID-19 в Германию стало меньше прибывать иммигрантов, но кризис, который возник в Украине повлиял на ситуацию. Поток иммигрантов, прибывающих из других стран, кроме Украины, также увеличился в 2022 году.

Отмечается, что прибытие иммигрантов трудоспособного возраста компенсировало старение населения. В то время как общая доля немцев трудоспособного возраста (от 15 до 63 лет) в 2022 году составляла 61,6%, среди прибывающих из-за рубежа она составляла 75,9%.

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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/migration-drives-german-population-record-high-2022-2023-01-19/
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