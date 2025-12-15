Насколько вероятен мир в Украине: в Берлине озвучили категоричное заявление

Министр обороны Германии Борис Писториус выразил сдержанный скепсис по поводу реальной готовности кремлевского правителя Владимира Путина прекратить войну против Украины. Свою позицию он озвучил в эфире информационной программы ZDF heute journal, отметив, что подобные заявления со стороны Кремля уже звучали раньше и не приводили к ощутимым изменениям.

По словам Писториуса, предыдущий опыт заставляет относиться к таким сигналам осторожно. Он отметил, что не удивится, если ситуация будет снова развиваться по знакомому сценарию, впрочем добавил, что все же надеется на другой, более положительный результат. Таким образом, министр подчеркнул разницу между ожиданиями и политической реальностью.

Отдельно глава оборонного ведомства Германии прокомментировал участие представителей Соединенных Штатов в переговорах по урегулированию войны в Украине. Речь идет о спецпосланнике президента США Стива Виткоффа и Джареде Кушнере — родственнике американского лидера. Писториус признал, что такой состав участников не идеален для столь сложного переговорного процесса, однако подчеркнул важность самого факта привлечения США.

По его мнению, присутствие американских переговорщиков в Берлине свидетельствует о серьезности намерений Вашингтона и является необходимым шагом в нынешних условиях. Даже в отсутствие идеального формата, международный диалог, по словам министра, должен продолжаться с теми сторонами, которые готовы участвовать.

Стоит отметить, что 14 декабря в Берлине прошел первый раунд консультаций между делегациями Украины и США, посвященных американскому видению мирного урегулирования. Переговоры, продолжавшиеся более пяти часов, проходили с участием Стива Виткоффа, Джареда Кушнера и президента Украины Владимира Зеленского и были продолжены на следующий день. По итогам встречи американская сторона заявила о существенном прогрессе и детальном обсуждении 20-пунктного мирного плана вместе с экономическими вопросами.

