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Навальный прокомментировал встречу с Ангелой Меркель

Российский оппозиционер отрицает, что канцлер ФРГ навещала его в клинике тайно

28 сентября 2020, 20:58
Автор:

Екатерина Белоброва

Лидер российской оппозиции Алексей Навальный, который продолжает реабилитацию в немецкой клинике "Шарите", подтвердил, что его навестила канцлер Германии Ангела Меркель и эта встреча вовсе не проходила под грифом "секретно". Об этом политик написал у себя в Twitter.

Навальный прокомментировал встречу с Ангелой Меркель

Клиника "Шарите", где лежит Алексей Навальный

Так, Навальный поблагодарил главу немецкого правительства за ее визит и непринужденную беседу.

"Встреча была, но не стоит называть ее "секретной". Скорее, частная встреча и разговор с семьей. Я очень признателен канцлеру Меркель за то, что она навестила меня в больнице", — заметил Навальный.


Отмечается, что в Кремле не стали комментировать новость о личном визите Меркель в "Шарите", ограничившись лишь информацией о том, что им этот факт уже известен из СМИ.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Франции Эммануэль Макрон также выразил предельную встревоженность в связи с отравлением Алексея Навального нервно-паралитическим ядом "Новичок", что стало поводом поднять эту тему во время 75-й сессии Генассамблеи ООН.


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