СМИ сообщают о тайном госте Навального в немецкой клинике

Во время лечения в немецкой клинике "Шарите" к российскому оппозиционеру Алексею Навальному в гости приходила канцлер Германии Ангела Меркель. Об этом сообщает местное издание Spiegel.

"Стоит понимать и уважать ход канцлера Германии. Если она сама решила проведать российского оппозиционера, то это уже большой шаг. Германия будет до конца бороться, чтобы узнать, что случилось с Алексеем Навальным", — идет речь в сообщении издания.

Журналисты на данный момент не знают, о чем конкретно говорилось на встрече Навального и Меркель.

Ранее "Комментарии" публиковали экспертное мнение немецкого химика, как дальше будет проходить восстановление Навального.

Немецкий химик Марк-Михаэль Блум, который в свое время руководил расследованием покушения на экс-разведчика Сергея Скрипаля в Великобритании, рассказал о состоянии и прогнозах для российского оппозиционера Алексея Навального.

Блум поясняет: вероятно, Навального отравили с помощью органофосфатов (химическое оружие VX, зарин или вещества группы "Новичок"). Они, по словам химика, на долгое время блокируют важный энзим нервной системы до тех пор, пока организм не начнет заново его вырабатывать. Ядов этой группы существует большое количество, поэтому на то, чтобы найти тот самый, уйдет время.

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