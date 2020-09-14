Навальный встал на ноги: последние новости из “Шарите”

В немецкой клинике “Шарите” рассказали о состоянии вип-пациента Алексея Навального, отравленного разновидностью “Новичка”. Спустя 18 суток комы и еще неделю после российскому оппозиционеру значительно лучше. Его полностью отключили от аппарата ИВЛ. Более того, он уже встает и может на время покидать больничную койку.

"Пациент полностью отключен от аппарата искусственной вентиляции легких. Он все лучше двигается и уже может на время покидать больничную койку", — говорится в сообщении "Шарите".

В клинике добавляют, что данную информацию на своем сайте они публикуют исключительно после согласования с самим Алексеем Навальным и его супругой Юлией.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что токсин, из-за которого российский оппозиционер Алексей Навальный впал в кому 20 августа в небе над Томском, является более сильной версией яда “Новичок”. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на директора Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Калема.







Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!