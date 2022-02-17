Наводнения и сильный ветер: в Германии разбушевался мощный ураган (ВИДЕО)



















В Германии разбушевался мощный ураган. Об этом пишет издание Корреспондент.

Германию накрыл ураган. Иллюстрация

Как стало известно, сегодня, 17 февраля, над северной и западной частями Германии пронесся ураган под названием Иления. Из-за стихии в некоторых частях страны образовались наводнения, а скорость порывов ветра достигала 159 километров в час. Сильные порывы ветра валили деревья и дорожные знаки.

В некоторых землях были закрыты учебные заведения. Кроме того, были отменены многие железнодорожные рейсы.

В семи федеральных землях остановили движение поездов дальнего следования.

Как передает издание Deutsche Welle, специалисты говорят, что "Иления" отступит уже сегодня, однако уже завтра, 18 февраля, Германии может достичь ураганный циклон "Зейнеп". Он принесет сильные ветра и дожди.

В Сети появляются видео с места событий.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в польском городе Краков из-за урагана рухнул большой строительный кран. Конструкция упала прямо на здание, где в тот момент находились люди. В результате происшествия погибли двое граждан и еще двое получили ранения. Подробно об этом читайте в нашей статье.

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