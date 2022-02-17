В Польше шторм убивает людей: огромный строительный кран рухнул на здание (ВИДЕО)



















В Польше разбушевался шторм. Об этом сообщает издание "Корреспондент".

В Польше бушует ураган. Иллюстрация

Как стало известно, в польском городе Краков, который расположен на юге страны, сильный ветер опрокинул строительный кран. В результате происшествия погибли двое рабочих и еще двое были ранены.

В момент инцидента они находились на крыше здания, на которую рухнул кран. По информации издания, погибшим было 23 и 64 года.





Фото: RMF24

В Лодзинском воеводстве из-за разбушевавшегося урагана тысячи граждан остались без электричества. У некоторых домов сорвало крыши. С корнем вырваны деревья. Несколько дорог заблокированы деревьями и перевернутыми грузовиками.

В Добжице и Соснице Плешевского повета ураган разрушил около 50 жилых домов.



В Сети появляются фото и видео с места событий. На кадрах видны последствия стихии.

Фото: RMF24



Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал, что в бразильском штате Рио-де-Жанейро непогода разрушает дома местных жителей. Из-за проливных дождей один из населённых пунктов накрыли наводнения. В настоящее время число жертв стихии уже исчисляется десятками.

Читайте также, что Лавров рассказал, что будет делать Россия 20 февраля, когда закончатся военные учения с Беларусью. Глава российского МИД не смог ответить, стабилизируется ли ситуация после 20 февраля.

Сайт "Комментарии" писал, что Зеленский заявил, что хочет встречи с Путиным. Украинская сторона неоднократно предлагала РФ организовать встречи президентов стран Владимира Зеленского и Владимира Путина, но в РФ постоянно отвергают эти предложения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!