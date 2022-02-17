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В Польше шторм убивает людей: огромный строительный кран рухнул на здание (ВИДЕО)

В Польше из-за урагана погибло два человека

сегодня, 17:13
Автор:

Денис Подставной
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В Польше разбушевался шторм. Об этом сообщает издание "Корреспондент". 

В Польше шторм убивает людей: огромный строительный кран рухнул на здание (ВИДЕО)

В Польше бушует ураган. Иллюстрация

Как стало известно, в польском городе Краков, который расположен на юге страны, сильный ветер опрокинул строительный кран. В результате происшествия погибли двое рабочих и еще двое были ранены. 

В момент инцидента они находились на крыше здания, на которую рухнул кран. По информации издания, погибшим было 23 и 64 года. 

В Польше шторм убивает людей: огромный строительный кран рухнул на здание (ВИДЕО) - фото 2

Фото: RMF24

В Лодзинском воеводстве из-за разбушевавшегося урагана тысячи граждан остались без электричества. У некоторых домов сорвало крыши. С корнем вырваны деревья. Несколько дорог заблокированы деревьями и перевернутыми грузовиками. 

В Добжице и Соснице Плешевского повета ураган разрушил около 50 жилых домов.

В Сети появляются фото и видео с места событий. На кадрах видны последствия стихии. 

В Польше шторм убивает людей: огромный строительный кран рухнул на здание (ВИДЕО) - фото 3

Фото: RMF24

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал, что в бразильском штате Рио-де-Жанейро непогода разрушает дома местных жителей. Из-за проливных дождей один из населённых пунктов накрыли наводнения. В настоящее время число жертв стихии уже исчисляется десятками. 

Читайте также, что Лавров рассказал, что будет делать Россия 20 февраля, когда закончатся военные учения с Беларусью. Глава российского МИД не смог ответить, стабилизируется ли ситуация после 20 февраля. 

Сайт "Комментарии" писал, что Зеленский заявил, что хочет встречи с Путиным. Украинская сторона неоднократно предлагала РФ организовать встречи президентов стран Владимира Зеленского и Владимира Путина, но в РФ постоянно отвергают эти предложения. 


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Источник: https://korrespondent.net/world/4448358-v-polshe-bushuet-shtorm-est-zhertvy-y-razrushenyia
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