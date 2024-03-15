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Названа подлинная причина, почему Шольц не дает Taurus. Шокирована была даже оппозиция

Стало известно, почему на самом деле канцлер Германии Олаф Шольц отказывается передать Украине ракеты "Таурус". Как сообщает издание t-online, дело здесь не в страхе стать стороной в войне России против Украины

сегодня, 19:44
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как сообщило издание, Олаф Шольц отказывается передавать Украине дальнобойные ракеты "Таурус" из-за нюансов, связанных со спецификой наведения целей.

Названа подлинная причина, почему Шольц не дает Taurus. Шокирована была даже оппозиция

Ракета Taurus

На последних дебатах в Бундестаге канцлер говорил о "тайных знаниях" по этим ракетам. Эту информацию впоследствии представители Минобороны раскрыли на специальном заседании парламентского комитета по обороне.

Как сообщает издание, генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер выступил перед депутатами с докладом на 20 минут, в котором рассказал об основных проблемах, связанных с ракетами "Таурус". Дело в том, что для эффективного использования этой дальнобойной ракеты требуется очень большое количество данных, а также специальная компьютерная система, которая есть только у Бундесвера.

По информации Бройера, если бы Берлин передал Киеву дальнобойные ракеты Taurus, то сама бы уже не имела доступа к этим системам. Как следствие, его обороноспособность была бы существенно подорвана.

По информации собеседников издания, детали этой системы засекречены, поэтому они не смогли указать, сколько времени понадобилось бы Германии, чтобы ее восстановить.

При этом источник издания подчеркнул, что после выступления Бройера депутаты были шокированы. Даже те политики, которые выступали с жесткой критикой Шольца по поводу непредоставления Украине ракет, уже не имели, что сказать. Якобы, это выступление заставило многих немецких политиков пересмотреть свое отношение к предоставлению ракет "Таурус" Украине.

Впрочем, как отмечают журналисты, есть возможность предоставления Украине ракет "Таурус" в так называемой урезанной форме, то есть без систем наведения. В таком случае Taurus стал бы своеобразным дополнением к менее мощным британским крылатым ракетам Storm Shadow.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что Шольц неоднократно под разными предлогами отказывался предоставлять дальнобойные ракеты "Таурус" Украине.




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Источник: https://www.t-online.de/
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