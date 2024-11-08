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Не хотел давать танки, а ракеты точно не даст: почему Шольц всячески противится помощи Украине

Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что по передаче ракет Taurus Украине Олаф Шольц занял принципиальную позицию, мол, будет так, как он сказал

сегодня, 11:15
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Кравцев Сергей

Нежелание передавать Украине ракеты Taurus является личной принципиальной позицией канцлера Германии Олафа Шольца. Он не готов пересматривать свое решение. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью "24 каналу" высказал бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Не хотел давать танки, а ракеты точно не даст: почему Шольц всячески противится помощи Украине

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

"Я с большим уважением отношусь к канцлеру Германии Олафу Шольцу, но нежелание давать Taurus — это его личная принципиальная позиция, то есть это не системная позиция. Однако он не хотел давать и танки, но пришлось дать. Здесь он занял принципиальную позицию, мол, будет так, как он сказал", — отметил экс-глава МИД Украины.

По словам Дмитрия Кулебы, Олаф Шольц является лидером Германии и несет за нее ответственность, поэтому имеет право так решать. В то же время он подчеркнул, что Украина должна "понимать природу решений" и что за этим скрывается.

Читайте также на портале "Комментарии" - канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что, учитывая те обстоятельства, которые складываются в мире, в частности, войну РФ против Украины, он категорически против приглашения Украины в НАТО и что этот вопрос сейчас даже не стоит на повестке дня. Свое мнение глава немецкого правительства озвучил в интервью ZDF.

Немецкий канцлер отметил, что в данный момент отсутствует какая-либо необходимость "в каких-то новых решениях", помимо решения о перспективах вступления Украины Североатлантический альянс, принятого на саммитах в Вашингтоне и Вильнюсе.

Шольц подчеркнул, что в этом вопросе он "четко выражает свою позицию" и он не изменит ее, даже несмотря на то, что приглашение Украины в НАТО является первым пунктом плана победы президента Украины Владимира Зеленского. Это же касается вопроса поставок немецких крылатых ракет Taurus.




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