Шольц рассказал, какой пункт плана победы Зеленского он точно не поддержит

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что, учитывая те обстоятельства, которые складываются в мире, в частности, войну РФ против Украины, он категорически против приглашения Украины в НАТО и что этот вопрос сейчас даже не стоит на повестке дня. Как передает портал "Комментарии", свое мнение глава немецкого правительства озвучил в интервью ZDF.

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

Немецкий канцлер отметил, что в данный момент отсутствует какая-либо необходимость "в каких-то новых решениях", помимо решения о перспективах вступления Украины Североатлантический альянс, принятого на саммитах в Вашингтоне и Вильнюсе.

Шольц подчеркнул, что в этом вопросе он "четко выражает свою позицию" и он не изменит ее, даже несмотря на то, что приглашение Украины в НАТО является первым пунктом плана победы президента Украины Владимира Зеленского. Это же касается вопроса поставок немецких крылатых ракет Taurus.

"Страна, которая воюет, не может стать членом НАТО. Все это знают, с этим нет никаких разногласий. И в НАТО приглашение обычно достаточно быстро связывают с членством", – заявил Шольц.

По его мнению, в ходе продолжающейся войны необходимо принимать "взвешенные действия", которые должны не только гарантировать поддержку Украине, но и не допустить более глобального конфликта – в частности, между Россией и НАТО.

Отметим, ранее появилась информация о том, что некоторые страны НАТО скептически относятся к плану победы представленным президентом Владимиром Зеленским, в частности, относительно пункта о приглашении Украины в Альянс. Одними из самых больших противников вступления Украины в НАТО стали США и Германия. Как сообщает Politico со ссылкой на официальных дипломатов США и НАТО, ключевые партнеры Украины не спешат реагировать на призыв Зеленского о приглашении Украины в Альянс. В частности, США и другие страны НАТО обеспокоены, что такой шаг может привести к прямой войне с РФ.



