Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер выступил с резонансным заявлением о роли Германии в войне России против Украины. Политик считает, что Берлин фактически стал стороной конфликта, хотя раньше руководствовался принципом недопущения прямого втягивания. Об этом сообщает немецкий телеканал n-tv.

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"Это не наша война. Мы всегда говорили, что не должны становиться стороной конфликта. Я бы сказал, что мы уже ею стали. Это огромная ошибка", — заявил Кречмер.

По его словам, нынешняя ситуация рождает среди немецкого общества беспокойство и страх. В то же время политик убежден, что Германия должна трезво оценивать собственные потребности в безопасности и значительно больше инвестировать в способности защитить себя.

При этом заявление Кречмера не означает, что он выступает против укрепления германской обороны. Напротив, премьер Саксонии поддержал создание в стране новых предприятий по производству вооружений. По его мнению, ключевой стратегией для Германии и Европы должно стать сдерживание потенциального противника.

Кречмер подчеркнул, что Германия должна иметь возможность самостоятельно производить технологии, необходимые для защиты от ракетных атак. Если ракеты будут направляться в сторону страны, они должны быть уничтожены до достижения целей.

Портал "Комментарии" уже писал , что Россия работает над следующим поколением дешевых средств воздушного нападения, которые уже будут ближе по характеристикам к крылатым ракетам, чем к ударным беспилотникам. Об этом рассказал советник президента Украины по технологическим вопросам, специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов, известный как Флэш.