Прем’єр-міністр німецької федеральної землі Саксонія Міхаель Кречмер виступив із резонансною заявою щодо ролі Німеччини у війні Росії проти України. Політик вважає, що Берлін фактично став стороною конфлікту, хоча раніше керувався принципом недопущення прямого втягування. Про це повідомляє німецький телеканал n-tv.

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"Це не наша війна. Ми завжди говорили, що не повинні ставати стороною конфлікту. Я б сказав, що ми вже нею стали. Це величезна помилка", — заявив Кречмер.

За його словами, нинішня ситуація породжує серед німецького суспільства занепокоєння та страх. Водночас політик переконаний, що Німеччина повинна тверезо оцінювати власні безпекові потреби та значно більше інвестувати у спроможності захистити себе.

При цьому заява Кречмера не означає, що він виступає проти зміцнення німецької оборони. Навпаки, прем’єр Саксонії підтримав створення в країні нових підприємств із виробництва озброєнь. На його думку, ключовою стратегією для Німеччини та Європи має стати стримування потенційного противника.

Кречмер наголосив, що Німеччина повинна мати можливість самостійно виробляти технології, необхідні для захисту від ракетних атак. Якщо ракети прямуватимуть у бік країни, вони мають бути знищені ще до досягнення цілей.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія працює над наступним поколінням дешевих засобів повітряного нападу, які вже будуть ближчими за характеристиками до крилатих ракет, ніж до ударних безпілотників. Про це розповів радник президента України з технологічних питань, фахівець із радіотехнологій Сергій Бескрестнов, відомий як Флеш.