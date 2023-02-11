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Не разрешили передать Leopard 2 Украине: Нидерланды и Германия спорят из-за танков

Амстердам и Берлин не могут договориться о поставках голландских "Леопардов"

сегодня, 18:57
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Автор:

Лиля Воробьева

В Нидерландах заявили, что они не могут получить от Германии разрешение на передачу 18 танков Leopard 2 , которыми пользуется голландская армия. Об этом пишет издание Bild .

Не разрешили передать Leopard 2 Украине: Нидерланды и Германия спорят из-за танков

Танки Leopard 2 для Украины (фото из открытых источников)

Стало известно, что официальный Амстердам арендует 18 германских танков Leopard. Следовательно, они заявили о готовности их выкупить у Берлина, а затем передать ВСУ. Но, как сообщил министр обороны Нидерландов Кайс Оллонгрен, официальный Берлин не дает разрешения на передачу этих танков.


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В свою очередь, в немецком правительстве, в частности, министр обороны Борис Писториус, заявил, что здесь не получали от Нидерландов никаких запросов по поводу передачи танков.

Журналисты немецкого издания попытались разобраться в этой ситуации и выяснили, что все находящиеся в аренде у Нидерландов танки сейчас проходят переоборудование и не стоят на вооружении. Так что передать их Украине пока невозможно.

А вместо арендованных танков армия Нидерландов сегодня пользуется "Леопардами", которые были "заимствованы, но не арендованы" в Германии. Так что о передаче этих танков для Украины речь тоже не идет.

После того как в ситуации начали разбираться журналисты, в Нидерландах отступили и сообщили, что решение не передавать Украине танки, имеющиеся в голландской армии, было принято совместно двумя странами после консультаций.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Белом доме сделали заявление о подготовке россиян к наступлению . То, что сейчас происходит на востоке Украины – это еще не то масштабное наступление, к которому готовится Россия. Сейчас Москва все делает для того, чтобы лучше перевооружиться и бросить на войну как можно больше россиян. Активные наступательные действия в Украине Кремль планирует возобновить уже весной.



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Источник: https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/zoff-um-leos-der-niederlaender-blockiert-scholz-die-lieferung-unserer-partner-82863246.bild.html
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