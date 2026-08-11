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"Не включайте воду": власти Германии ввели странный запрет

Жителей немецких регионов призвали временно отказаться от душа и экономить ресурс: что произошло и при чем здесь лесные пожары.

11 августа 2026, 15:56
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Сергій Кречмаровський

Власти отдельных муниципалитетов Германии обратились к местным жителям с необычной просьбой максимально ограничить использование водопроводной воды и временно воздержаться от приема душа.

"Не включайте воду": власти Германии ввели странный запрет

В Германии жителей призвали временно воздержаться от приема душа из-за пожаров / Фото: Pixabay

Требования по экономии ввели из-за вспыхнувших в регионе масштабных лесных пожаров. Пожарные работают в усиленном режиме, а для тушения очагов возгорания требуются колоссальные объемы водных ресурсов.

Почему душ оказался под запретом?

Местная коммунальная инфраструктура работает на грани возможностей. Основной объем воды из резервуаров направляется в пожарные гидранты и спецтехнику. Если население будет продолжать массово использовать воду для бытовых нужд, в системе может критически упасть давление, что усложнит работу спасателей.

Власти призвали граждан соблюдать строгий режим экономии:

  • Отказаться от душа и ванн: гражданам советуют ограничиться минимальными гигиеническими процедурами.

  • Запретить бытовые расходы: запрещается поливать газоны, заполнять частные бассейны и мыть автомобили.

  • Минимизировать работу техники: спасатели просят не включать без необходимости стиральные и посудомоечные машины.

Жаркая погода и сильный ветер лишь усложняют ситуацию, заставляя спасателей тратить тонны воды каждый час. В муниципалитетах подчеркивают, что это временные, но жизненно необходимые меры. От сознтельности каждого жителя зависит скорость ликвидации огненной стихии.

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Источник: https://de.euronews.com/my-europe/2026/08/11/waldbraende-deutschland
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