"Не вмикайте воду": влада Німеччини ввела дивну заборону

Влада окремих муніципалітетів Німеччини звернулася до місцевих жителів із незвичним проханням — максимально обмежити використання водопровідної води та тимчасово утриматися від приймання душу.

У Німеччині жителів закликали тимчасово утриматися від приймання душу через пожежі / Фото: Pixabay

Вимоги щодо економії запровадили через масштабні лісові пожежі, які спалахнули в регіоні. Вогнеборці працюють у посиленому режимі, а для гасіння осередків займання потрібні колосальні обсяги водних ресурсів.

Чому душ опинився під забороною?

Місцева комунальна інфраструктура працює на межі можливостей. Основний об'єм води з резервуарів спрямовують на пожежні гідранти та спецтехніку. Якщо населення продовжуватиме масово використовувати воду для побутових потреб, у системі може критично впасти тиск, що ускладнить роботу рятувальників.

Влада закликала громадян дотримуватися суворого режиму економії:

Відмовитися від душу та ванн : громадянам радять обмежитися мінімальними гігієнічними процедурами.

Заборонити побутові витрати : заборонено поливати газони, заповнювати приватні басейни та мити автомобілі.

Мінімізувати роботу техніки: рятувальники просять не вмикати без нагальної потреби пральні та посудомийні машини.

Спекотна погода та сильний вітер лише ускладнюють ситуацію, змушуючи рятувальників витрачати тонни води щогодини. У муніципалітетах наголошують, що це тимчасові, але життєво необхідні заходи. Від свідомості кожного мешканця зараз залежить швидкість ліквідації вогняної стихії.

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