"Не время для безответственных игр": в Германии сделали жесткое заявление о поддержке Украины

Европейский Союз не имеет права забыть о необходимости поддержать Украину – несмотря на обострение ситуации на Ближнем Востоке и другие конфликты в мире. Об этом перед началом заседания Совета министров иностранных дел стран Евросоюза в Брюсселе высказалась глава МИД Германии Анналена Бербок, информирует Укринформ .

Анналена Бербок (фото из открытых источников)

Как она отметила, поддержка Киева со стороны ее страны "четкая и понятная".

"Для нас центральной задачей является, несмотря на все турбулентности в мире, не прекращать нашу поддержку Украины. Пока не время для безответственных игр отдельных актеров здесь. ЕС в течение двух лет четко, без всяких "но" или "если" стоял на стороне Украины, которая защищает также европейский мирный порядок", — сказала глава МИД Германии.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Шольц сделал заявление о помощи Украине. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна должна быть готова к увеличению поддержки Украины на фоне ослабления поддержки другими. Как сообщает портал "Комментарии", свое заявление немецкий лидер сделал на конференции своей Социал-демократической партии Германии.

Олаф Шольц призвал к упорству в поддержке Украины со стороны Германии. Поэтому, отметил немецкий канцлер, очень важно, чтобы Германия могла делать то, что необходимо долгое время, а именно "продолжать поддерживать Украину в ее оборонной борьбе".

Своим нападением на Украину в 2022 году Россия положила конец общему пониманию мира и безопасности в Европе, считает лидер СДПГ. Должно быть понятно, что "границы в Европе больше не будут передвигаться силой", подчеркнул Шольц.

Глава германского правительства четко высказался за дальнейшую военную поддержку Украины.

