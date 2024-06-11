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Нелегитимный президент и нищий: в Германии оскандалились заявлением по Зеленскому

Руководитель парламентской фракции «Альтернатива для Германии назвал президента Владимира Зеленского нелегитимным

сегодня, 19:19
Автор:
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Ткачик Олеся
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Лидеры фракции ультраправой партии "Альтернатива для Германии" в Бундестаге Алиса Вайдель и Тино Хрупалла заявили о том, что они не пришли слушать "спикера в камуфляжном костюме". Так они отреагировали на выступление президента Зеленского.

Нелегитимный президент и нищий: в Германии оскандалились заявлением по Зеленскому

Украина Германия

Кроме того, они подчеркнули, что отказались слушать Зеленского, потому что срок его полномочий уже завершился.

"Сейчас он занимает должность только как президент войны и нищий",
– добавили они.

При этом политики заявили, что сейчас Украина якобы нуждается в "президенте мира", который способен вести переговоры. По их словам, Зеленский поддерживает войну, а страна якобы нуждается в другом.

Следует отметить, что своим заявлением Вайдель и Хрупалла повторили российский нарратив о том, что срок полномочий украинского президента якобы истек.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что тему так называемой нелегитимности Зеленского лично запустил кремлевский диктатор Путин. В частности, он даже заявил, что легитимной властью в Украине считает парламент и спикера Руслана Стефанчука. Сам Стефанчук посоветовал кремлевскому диктатору внимательно ознакомиться с Конституцией Украины и понять, что у его заявлений нет никаких оснований.

Кроме того, президент Владимир Зеленский в ответ на слова российского диктатора Владимира Путина о якобы "нелегитимности" лидера Украины заявил , что легитимность Путина признает только Путин, а в Украине – президента избирает народ.

Также в разведке сообщали, что в РФ хотят своими нарративами о, якобы, нелегитимности Зеленского, раскачать внутреннюю ситуацию в Украине.




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Источник: https://www.n-tv.de/
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