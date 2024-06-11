Нелегитимный президент и нищий: в Германии оскандалились заявлением по Зеленскому

Лидеры фракции ультраправой партии "Альтернатива для Германии" в Бундестаге Алиса Вайдель и Тино Хрупалла заявили о том, что они не пришли слушать "спикера в камуфляжном костюме". Так они отреагировали на выступление президента Зеленского.

Украина Германия

Кроме того, они подчеркнули, что отказались слушать Зеленского, потому что срок его полномочий уже завершился.

"Сейчас он занимает должность только как президент войны и нищий",

– добавили они.

При этом политики заявили, что сейчас Украина якобы нуждается в "президенте мира", который способен вести переговоры. По их словам, Зеленский поддерживает войну, а страна якобы нуждается в другом.

Следует отметить, что своим заявлением Вайдель и Хрупалла повторили российский нарратив о том, что срок полномочий украинского президента якобы истек.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что тему так называемой нелегитимности Зеленского лично запустил кремлевский диктатор Путин. В частности, он даже заявил, что легитимной властью в Украине считает парламент и спикера Руслана Стефанчука. Сам Стефанчук посоветовал кремлевскому диктатору внимательно ознакомиться с Конституцией Украины и понять, что у его заявлений нет никаких оснований.

Кроме того, президент Владимир Зеленский в ответ на слова российского диктатора Владимира Путина о якобы "нелегитимности" лидера Украины заявил , что легитимность Путина признает только Путин, а в Украине – президента избирает народ.

Также в разведке сообщали, что в РФ хотят своими нарративами о, якобы, нелегитимности Зеленского, раскачать внутреннюю ситуацию в Украине.



